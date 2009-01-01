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В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии

Май 17
Москва Центральный федеральный округ
В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии


Строительство новой линии метрополитена, по которой москвичи и гости столицы смогут напрямую доехать до аэропорта «Внуково», завершится в 2023 году.

Аэропорт «Внуково» ежегодно обслуживает 13-15 миллионов пассажиров. Для большинства из них большим плюсом станет возможность сесть в метро в непосредственной близости от воздушной гавани, а не добираться до него наземным транспортом.

Кроме того, в районе Внуково, в поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское сегодня проживает около 350 тысяч человек. Продление Калининско-Солнцевской линии метро для них означает новый уровень транспортной доступности и качества жизни.

Строительство нового участка этой линии метро от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» длиной почти пять километров началось в 2019 году. Уже пройдены первые 260 метров левого тоннеля, а теперь началась проходка правого тоннеля. Московские власти уверены в том, что оба эти тоннеля будут пройдены до конца нынешнего года, а в 2022 году метростроители пройдут от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково».

Сложность заключается в том, что на перегоне «Пыхтино – Внуково» нужно еще достроить двенадцатый по счету метромост. Мост над рекой Ликова длиной 460 метров, второй по протяженности после моста через Москву-реку от станции «Лужники», сегодня готов почти на 80 процентов.

Пока метростроители решат технические задачи, архитекторы работают над оформлением новой станции, которая обеспечит выход к аэропорту Внуково. Ее стены станут наглядным пособием по истории российского авиастроительства, отображая хронику от АНТ-3 до создания сверхзвукового Ту-160. Планируется, что над ходом эскалатора разместится модель самолета Ту-144 в окружении светоотражающих алюминиевых панелей.

Старт проходке нового тоннеля от «Пыхтино» был дан накануне 86-летия Московского метрополитена. Мэр Москвы заявил, что за строительство здесь растет рекордными темпами – за последнее десятилетие была создана плюс еще половина того, что было построено в столичной подземке за предыдущие 76 лет.

По данным Правительства Москвы, в 2011-2021 годах построено 11 электродепо, введено в эксплуатацию 309 километров линий и 150 станций Московского метрополитена, МЦК и МЦД. До конца этого года в столице будет завершено строительство 27,4 километров линий и 11 новых станций метро. А к 2024 году в результате замены подвижного состава Московское метро станет «самым молодым» в Европе и США.



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