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В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса

Июл 26
Московская область Центральный федеральный округ
В Московской области построят два мощных мусороперерабатывающих комплекса


В создание современных заводов по переработке ТКО в Подмосковье инвестирует около 16 миллиардов рублей. В проекты будет вложено около 2,9 миллиарда рублей собственных средств «Российского экологического оператора» и 2,9 млрд рублей – в виде в виде выкупленных ею облигационных займов.

Как сообщается на официальном сайте РЭО, в Клину комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, под который правительство Московской области уже выделило землю, будет построен компанией «Комбинат» до конца 2021 года.

 Этот завод будет принимать ежегодно около 950 тысяч тонн отходов из Москвы, Клинского городского округа и ближайших районов, а доля направленных на утилизацию ТКО в регионе в следующем году вырастет почти в полтора раза. При этом после переработки их пятая часть  - 213 тысяч тонн - станет вторичными материальными , а около300 тысяч тонн пойдут на компостирование. Чтобы поддержать этот проект РЭО выкупит облигационный заем в размере 1, 3 млрд рублей сроком на девять лет под 3% ставки в виде купона. Общий объем инвестиций здесь составит 8,8 млрд рублей. Уровень необходимой валовой выручки компании-участника инвестпроекта уменьшится. И это позволит снизить тарифную нагрузку на население в объеме 315 миллионов рублей.

В Солнечногорске комплекс мощностью 500 тысяч тонн в год будет построен компанией КПО Нева к весне 2022 года. Пятая часть завезенных сода отходов станет вторичными материальными ресурсами, а доля утилизируемых в регионе ТКО увеличится на 14 процентов.

 

Крупнейший в Москве и области региональный оператор вложит в проект 7,2 млрд рублей, а РЭО - в виде облигационного займа 1,6 млрд сроком на восемь лет составит 388 миллионов рублей.

Все эти меры принимаются для достижения целей нацпроекта «Экология» - в полтора раза снизить долю захоронения ТКО к 2030 году.

 



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