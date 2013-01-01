В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей



В Липецкой области резидент ОЭЗ «Данков» компания «ИстАгро Дон» приступила к созданию первого в РФ импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 млрд рублей. На первом этапе будет вложено 1,4 млрд рублей и создано 80 новых рабочих мест. Запуск производственных линий намечен на 2021 год.

В настоящее время стартует строительство первой очереди проекта. На этом этапе будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома.

С выходом производства на полную мощность на предприятии планируют ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сиропа топинамбура и 2,5 тонн гранулированного корма из жома.

На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокого степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов.

Продукция компании будет реализовываться в регионах РФ и экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производители продуктов для здоровья. Ранее промышленного производства таких добавок в РФ не было.

Липецкая область, Центральный федеральный округ