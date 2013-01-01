В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка



Завершены все необходимые работы по благоустройству Заречного парка, расположенного в городе Луга в Ленинградской области. В 2019 году парк получил первое место во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко посетил Заречный парк - главный парк города Луга, в котором завершились работы по благоустройству. Парк, расположенный на берегу реки Луга, получил первое место во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

В ходе работ были выделены и благоустроены шесть функциональных зон. В зоне набережной появились места для отдыха, проведено освещение и восстановлены тротуары, в спортивной зоне облагородили территорию вокруг скейтпарка, обновили веревочный парк, поставили горки и построили каток. Семейная зона пополнилась комфортной детской площадкой и кафе, а к сцене добавили амфитеатр. В зоне тихого отдыха появились новые удобные тропинки для прогулок по лесной территории.

Губернатор оценил проведенные работы подчеркнув, что особое внимание во время благоустройства, было уделено сохранению природы, ведь раньше, по его словам, в парке можно было собирать землянику и чернику. Глава региона отметил, что жители положительно восприняли проведенные работы, так как парк стало посещать большее количество человек, чем до его благоустройства.