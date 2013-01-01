В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск



В Краснодарском крае завершен первый этап работ по запуску новой 18-километровой ветки Троицкого группового водопровода, который поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в ряд населенных пунктов Черноморского побережья. Из-за износа старых сетей здесь постоянно возникали аварии и проблемы с водоснабжением. Дополнительная магистральная водопроводная сеть протяженностью 56 км будет полностью построена к 2023 году с бюджетом в 4 млрд рублей.

Подача воды в жилые дома полностью возобновлена после наполнения резервуаров, промывки сетей, обезвоздушивания и регулировки гидравлических систем. Ранее вода подавалась по графику, чтобы избежать аварий.

Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году. Добыча воды ведется только из подземных источников. Водозабор включает в себя ряд артезианских скважин глубиной от 120 до 360 метров.

Водопровод длиной 187 км, проложенный по сложному горному рельефу местности с разницей отметок между поднимаемой водой и потребителями от 4,5 до 264 метров над уровнем моря, испытывает большую нагрузку, которая в курортный сезон увеличивается более чем в два раза.

Краснодарский край, Южный федеральный округ