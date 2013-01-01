Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 СЕН, 19:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 СЕН, 19:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

Сен 15
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020


В этом году курортный сезон в нашей стране состоялся с большими сложностями и ограничениями из-за эпидемиологических вызовов. По предварительным данным, на Юге России этим летом побывали лишь 7 млн человек — половина обычного турпотока. В других российских регионах поток туристов снизился еще больше. «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?» — под таким названием на базе курортных объектов Краснодарского края пройдет Всероссийская конференция профессионалов индустрии туризма.

Встречу профессионального сообщества проводит компания «Профконгресс» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ в рамках подготовки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В обсуждении проблем и перспектив отрасли примут участие руководители и специалисты Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, Российского союза туриндустрии, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и других российских организаций, фондов и предприятий, связанных с индустрией туризма и отдыха.

Кроме пленарного заседания, в программе Конференции – тематические секции, мастер-классы по эффективному созданию предприятий индустрии гостеприимства, управлению ими в условиях меняющегося рынка, инвестиционной «кухне» туристического рынка и другим актуальным темам.

Для участников Конференции развернет работу «Ярмарка объектов индустрии туризма» с презентациями представленных для продажи и долгосрочной аренды объектов недвижимости, земельных участков, готового бизнеса, инвестиционных проектов и т.д. Здесь же будут проведены профессиональные консультации по юридическим, финансовым и управленческим вопросам.

Конференция пройдет со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в течение двух дней: 21 сентября — в городе-курорте Анапа, в конференц-зале Grand Hotel Anapa (Анапа, ул. Голубые дали, д. 1) и 22 сентября — в Абрау-Дюрсо, в Конгресс-холле Центра туризма «АБРАУ-ДЮРСО».

Дополнительная информация: https://profcongress.ru/events/2020/tourism-industry

e-mail: welcome@profcongress.ru, тел.: +7(495) 128-02-30



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Сен:
15 Сен:
14 Сен:
Центральный федеральный округ:
14 Сен:
14 Сен:
11 Сен:
РОССИЯ:
11 Сен:
11 Сен:
11 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Налоговая установила тотальный контроль за товарами

Налоговая установила тотальный контроль за товарами
Экономика

Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда

Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда
Экономика 2

Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов

Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов
Экономика 3

Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения

Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Узнай, страна!

14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter