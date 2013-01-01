В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020



В этом году курортный сезон в нашей стране состоялся с большими сложностями и ограничениями из-за эпидемиологических вызовов. По предварительным данным, на Юге России этим летом побывали лишь 7 млн человек — половина обычного турпотока. В других российских регионах поток туристов снизился еще больше. «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?» — под таким названием на базе курортных объектов Краснодарского края пройдет Всероссийская конференция профессионалов индустрии туризма.

Встречу профессионального сообщества проводит компания «Профконгресс» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ в рамках подготовки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В обсуждении проблем и перспектив отрасли примут участие руководители и специалисты Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, Российского союза туриндустрии, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и других российских организаций, фондов и предприятий, связанных с индустрией туризма и отдыха.

Кроме пленарного заседания, в программе Конференции – тематические секции, мастер-классы по эффективному созданию предприятий индустрии гостеприимства, управлению ими в условиях меняющегося рынка, инвестиционной «кухне» туристического рынка и другим актуальным темам.

Для участников Конференции развернет работу «Ярмарка объектов индустрии туризма» с презентациями представленных для продажи и долгосрочной аренды объектов недвижимости, земельных участков, готового бизнеса, инвестиционных проектов и т.д. Здесь же будут проведены профессиональные консультации по юридическим, финансовым и управленческим вопросам.

Конференция пройдет со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в течение двух дней: 21 сентября — в городе-курорте Анапа, в конференц-зале Grand Hotel Anapa (Анапа, ул. Голубые дали, д. 1) и 22 сентября — в Абрау-Дюрсо, в Конгресс-холле Центра туризма «АБРАУ-ДЮРСО».

Дополнительная информация: https://profcongress.ru/events/2020/tourism-industry

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