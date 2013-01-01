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В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи

Июн 3
Краснодарский край Южный федеральный округ
В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи


Этот спорткомплекс входит в Спортивный кластер, который по поручению главы государства создается на федеральной территории «Сириус» для того, чтобы обеспечить эффективное использование олимпийского наследия Сочи-2014.

Спортивный корпус «Сириуса» строили более двух лет – с октября 2018-го. Сегодня корпус вместе с прилегающей территорией занимает более10,7 тыс. кв. метров. Здесь оборудованы площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, гандбола, а также площадка для мини-футбола с искусственным травяным покрытием и две площадки для воркаута. На улице имеется беговая дорожка и тренажеры. В здании оборудованы два тренажерных зала для силовой и аэробной подготовки, два бассейна для спортивного и оздоровительного плавания – 25-метровый крытый с пресной водой и 50-метровый частично открытый с морской водой. Отведены специальные помещения для тренеров и медперсонала, для хранения инвентаря и оборудования.

Как сообщает пресс-служба образовательного центра «Сириус», в новом корпусе «Спорт» смогут одновременно заниматься 250 детей по трем десяткам спортивных дисциплин. Программа спортивных занятий будет формироваться в соответствии с содержанием профильных образовательных программ воспитанников «Сириуса».

Новый корпус – часть спортивного  кластера, который создается в Сочи, чтобы организовать единую систему эксплуатации олимпийских объектов в горах и в Имеретинской низменности, развивать различные виды профессионального и любительского спорта. Например, олимпийский керлинг-комплекс «Ледяной куб» станет базой для подготовки спортсменов сборных России и региональных спортивных команд. Кроме того, на территории проведения Зимней Олимпиады будет построена круглогодичная база для четырех десятков летних видов спорта.

В спортивный кластер войдут не только тренировочные, но и научные центры, которые поднимут на новый уровень спортивную медицину, будет обеспечивать эффективную реабилитацию спортсменов, комплексные исследований данных спортивно  одаренных детей и молодежи.



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