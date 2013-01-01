В Краснодарском крае открыли новый контейнерный терминал в Новороссийском порту



Завершен второй этап создания самого крупного на Юге России портового логистического комплекса площадью 82 тыс. кв. метров, который строит в Новороссийске компания «Ромекс». Одновременно дан старт строительству третьей очереди хаба - мультитемпературного склада.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, реализация инвестиционного проекта, в который «Ромекс» вкладывает около 9 млрд рублей, позволит создать 90 тыс. кв. метров складских площадей с различными температурными режимами для товаров, требующих специальных условий хранения.

В 2020 году в Новороссийском морском торговом порту были построены складские помещения для свежих овощей и фруктов.

Теперь введен в эксплуатацию терминал для единовременного хранения двух тысяч контейнеров, в том числе 350 рефрижераторных контейнеров, для которых созданы возможности подзарядки. Контейнеры в терминал будут доставляться сразу с причальной стенки. Здесь их будут не только разгружать и нагружать, но и мыть, и при необходимости – ремонтировать. Планируется, что уже со следующего года на терминал будут оказывать услуги по фито-санитарному контролю и таможенному оформлению грузов.

А пока что на территории порта заложили первый камень в строительство мультитемпературного склада площадью 21 тыс. кв. метров, дав старт реализации соглашения, подписанного инвесторами и администрацией региона на ПМЭФ-2021.

Общий оборот нового логистического центра, третью очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, составит 800 тыс. тонн в год Это обеспечит новые возможности для развития экспортного потенциала Краснодарского края и всей России.