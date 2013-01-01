В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз



В Краснодаре на предприятии Medlex, которое производит дезинфицирующие и моющие средства, установили две новые роботизированные линии для розлива антисептиков. Это позволило увеличить выпуск продукции более чем в 20 раз — до 15 тонн в сутки.

Новые линии рассчитаны на выпуск нескольких видов антисептиков малого формата по 30-500 мл. Каждый час здесь производится 2 тысячи упаковок гелевых санитайзеров, а в жидкой форме – 4 тысячи в час. Ранее такой объем выпускали за сутки работы, так как производство осуществлялось в полуавтоматическом режиме.

Кожные антисептики Medlex имеют все необходимые регистрации, прошли испытания в ведущих НИИ РФ и выпускаются по международному стандарту ИСО 9001. Предприятие обеспечивает качественным продуктом не только Краснодарский край, но и другие регионы страны.

Сегодня в крае работают 8 предприятий, на базе которых производят 56 тонн антисептических и дезинфицирующих средств в сутки. Необходимым сырьем их обеспечивают при содействии Минпромторга России.

Краснодарский край, Южный федеральный округ