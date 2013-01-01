В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли



Пандемия короновируса значительно ударила по туристической отрасли России. На прошедшей в Анапе Всероссийской конференции профессионалов индустрии туризма деловое сообщество ответило на вопрос: «Сезон-2020: катастрофа или время возможностей?». Сам факт проведения форума в открывшемся летом 2020 года современном Grand Hotel Anapa, который в скором времени должен стать престижным местом отдыха, подтверждает готовность к подъему туристической отрасли.

Первое после снятия ограничений из-за Сovid-19 мероприятие, посвященное развитию внутреннего туризма России и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», провела компания «Профконгресс» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Анапа была выбрана для форума не случайно: на данный момент у региона есть не только актуальность и необходимость развития современного курорта международного уровня, но и высокая степень готовности начать такой масштабный проект.

Еще одной площадкой для встречи российских отельеров, руководителей и специалистов предприятий индустрии туризма и потенциальных инвесторов стал также знаменитый винный курорт Абрау-Дюрсо. Участники конференции поделились опытом и обменялись новыми идеями по выходу из кризиса.

С большим вниманием была принята информация Федерального агентства по туризму о возможностях для делового сообщества участвовать в государственных программах по развитию внутреннего и въездного туризма.

Одним из механизмов субсидирования российских предпринимателей станет конкурс грантов на поддержку проектов в сфере внутреннего туризма.

Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Кроме того, у него должен быть опыт реализации подобных проектов.

Особый интерес профессионалов индустрии туризма и смежных отраслей вызвали презентации успешно реализованных новых проектов в сфере внутреннего туризма и индустрии отдыха в условиях ограничений в связи с Сovid-19.

Участники форума проанализировали шаги преодоления кризиса в отрасли и наметили пути прогрессивного развития с учетом полученного опыта.

Краснодарский край, Южный федеральный округ