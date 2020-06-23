В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей



Краснодарский край получил из федерального бюджета 2,7 млрд рублей на строительство очистных сооружений и глубоководного выпуска сточных вод в Геленджике. Непосредственное строительство объектов начнется в самое ближайшее время. Проект жизненно важен для местного населения и имеет значение в целом для развития туристической отрасли региона. Запуск очистных сооружения снизит экологическую нагрузку в районе курорта, повысит его привлекательность для инвесторов.

Под строительство определен земельный участок площадью около 70 тыс. кв. метров. В рамках проекта планируется строительство станции очистки сточных вод, здания механического обезвоживания и сушки осадка, канализационной насосной станции, двух ниток напорного трубопровода и трубопровода выпуска обеззараженных сточных вод, глубоководного выпуска и других объектов.

Строительство очистных сооружений Геленджика - важнешая часть комплексного развития города-курорта, расположенного на берегу мелководной бухты. Нередко в море вместе с ливневыми водами попадали канализационные стоки многочисленных мини-отелей и гостевых домов.

Официальное разрешение Минстроя РФ на возведение объекта получено. Сейчас начались подготовительные работы по строительству современных очистных сооружений.

Краснодарский край, Южный федеральный округ