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В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна

Июл 28
Краснодарский край Южный федеральный округ
В Краснодарском крае аграрии завершили уборку рекордным урожаем зерна


По итогам уборочной кампании 2021 года на Кубани собрано 12,4 зерновых колосовых и зернобобовых культур. А урожай озимого ячменя в объеме 1,1 млн тонн стал рекордом последнего десятилетия.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сельхозпредприятия и фермеры собрали 12 млн 380 тысяч тонн зерна, в том числе 10 млн 542 тысячи тонн озимой пшеницы, собранной на площади 1,9 млн гектаров.

Этот результат на 1,28 млн тонн выше урожайного 2019 года и на 3 млн тонн больше, чем было собрано в 2020-м, когда регион и весь Юг России переживали тяжелую засуху.

Озимую пшеницу пришлось сеять в иссушенную почву. Но росту зерновых способствовало изобилие осадков весной и летом этого года, хотя проливные дожди существенно осложнили ход уборочной компании-2021.

Высокий урожай обеспечили не только благоприятные погодные условия, но современные агротехнологии и агрохимия, новые сорта семян и новейшая сельхозтехника, которую применяли аграрии Краснодарского края

Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых в регионе составила 60,1 ц/га. Это существенно -  на 11,7 ц/га – выше показателей  2020 года. Кубанский урожай 2021 года состоит преимущественно из продовольственной пшеницы 3 и 4 класса.

Большой  урожай привел к снижению цен на зерно почти в полтора раза по сравнению с началом 2021 года.  Как отмечают эксперты, в январе-феврале цена доходила до 17-18 тыс. рублей за тонну, а сейчас составляет в среднем 11-12 тыс. рублей за тонну.

Одновременно в стране наблюдается рост цен на минеральные удобрения  полтора-два раза. Эти тренды могут негативно сказаться на предстоящей осенью этого года посевной кампании, если аграрии будут вынуждены экономить на удобрениях или сокращать посевные площади.  Региональные власти пытаются решить эту проблему в ручном режиме, чтобы не поставить под угрозу будущий урожай 2022 года.



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