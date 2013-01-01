В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода
В создание кислородного производства на площадке ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке международная компания Эр Ликид вложила 9 млрд рублей. Новые воздухоразделительные установки повысят энергоэффективность и экологичность производства ЕВРАЗа, обеспечат жидкими криопродуктами и сжатыми газами промышленные предприятия и медицинские учреждения региона.
Стартовавшее в июле 2019 года строительство воздухоразделительных установок (ВРУ), было завершено в срок - команды ЕВРАЗ и «Эр Ликид» преодолели все сложности, возникшие из-за пандемии. На площадке в 27 тыс. кв. метров построены две ВРУ, способные производить в совокупности 3 тысяч тонн кислорода в сутки и позволяющие существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.
Энергоэффективность нового кислородного производства на треть выше прежнего. Кислород, а также азот и аргон, по трубопроводам будут направляться для технологических нужд «ЕВРАЗ ЗСМК». Кроме того, в ближайшее время запустят производство сжатых газов и медицинского кислорода
Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, ввод в эксплуатацию завода «Эр Ликид» существенно улучшит экологическую обстановку в регионе, и в полной мере обеспечит кислородом все больницы Кузбасса.
Мировой лидер по производству технических газов для промышленности и здравоохранения, компания «Эр Ликид» сегодня эксплуатирует 18 производственных площадок в разных регионах России.
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