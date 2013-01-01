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В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства

Июн 29
Кемеровская область Сибирский федеральный округ
В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства


РУСАЛ направит 15,5 млрд рублей на то, чтобы перевести электролизное производство Новокузнецкого алюминиевого завода на разработанные инженерно-технологическим центром компании экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод».

Соглашение о создании на Новокузнецком алюминиевом заводе (НкАЗ) нового электролизного производства на обожженных анодах РА-167 было подписано губернатором Кузбасса и генеральным директором РУСАЛа на ПМЭФ-2021.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, на площадке нового электролизного производства заложен символический «первый камень». Проведение всех необходимых экспертиз и подготовка проектной документации завершится до конца 2022 года, а в 2023-м  году начнется строительство участка монтажа анодов. В девятом и десятом корпусах завода будут установлены новые электролизеры. Предусмотрено создание двух сухих газоочисток со всей инфраструктурой. В результате реализации проекта треть электролизного производства будет работать по технологии предварительно обожженных анодов.

Новокузнецкий алюминиевый завод участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Созданное на базе новых российских технологий современное производство НкАЗ обеспечит новый уровень экологической безопасности региона. Здесь вдвое сократятся выбросы диоксида серы, в десять раз - выбросы фтора, и практически полностью прекратятся выбросы бензапирена.

Кроме того, будет реализовано подписанное на ПМЭФ соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС, которая обеспечит алюминиевый завод «зеленой» энергией.



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