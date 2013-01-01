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В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

Июн 9
Москва Центральный федеральный округ
В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

В Петрозаводске в день празднования 100-летия Республики Карелия на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) состоялась торжественная церемония закладки первого краболовного судна для группы компаний «Русский краб». В серии — 7 судов для вылова и перевозки живого краба, что позволит обеспечить загрузку корабелов на ближайшие 5 лет. Самый крупный заказ для ОССЗ за всю его новейшую историю будет выполняться параллельно с работой по глубокой модернизации предприятия.
Проект краболовных судов CCa 5712LS, предназначенных для эксплуатации в Охотском и Беринговом морях, разработан петербургской компанией «Дамен Инжиниринг». Высокий профессионализм карельских корабелов позволяет реализовать на строящихся судах ряд новых для отечественной отрасли решений в части систем хранения, выгрузки и переработки краба.

Суда будут отличаться увеличенной мощностью по добыче, хранению живой и замороженной продукции, большим числом ловушек, современными экологичными двигателями, резервной системой электродвижения.

Значительно более комфортным, по сравнению с прежними краболовами, станет и жилой блок судна. Корабль сможет перевозить до 120 тонн живого краба. Объём танков — 640 кубометров. Мощность двигателя — 1620 кВт.

Краболовное судно длиной 57,7 метра и шириной 12,6 метра сможет находиться в автономном плавании до 40 дней, развивая скорость более 12 узлов.

Суда должны быть построены в течение пяти лет – с 2020 года по 2024 год. Однако коллектив завода надеется завершить всю серию судов в 2023 году. Уже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, предприятие раньше срока приступило к постройке судна.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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