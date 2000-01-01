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В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд


В рамках «Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики» в городе Обнинске Калужской области создается Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Планируется, что основными направлениями его деятельности станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Портфель инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 млрд рублей.

Основным инвестором новых инновационных проектов является ГК «Росатом». Средства будут направлены на строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения по стандарту GMP, создание Центра ядерной науки и технологий, а также строительство многофункционального центра обработки и стерилизации медицинских изделий, модификации материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Кроме того, запланировано строительство научно-клинического центра, который станет базой для апробации решений цифровой медицины.

Предполагается, что в Центре будут расположены не только лаборатории и учебные корпуса, но и Государственный архив РФ, спортивный комплекс, университетская клиника, культурный центр, вертолетная площадка, школа для одаренных детей и жилая зона. Управление объектами инфраструктуры будет осуществляться при помощи цифровых технологий.

Основой ИНТЦ станет сеть расположенных в Обнинске производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-энергетический институт им А.И. Лейпунского, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова и других.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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