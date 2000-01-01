В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
В рамках «Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики» в городе Обнинске Калужской области создается Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Планируется, что основными направлениями его деятельности станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Портфель инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 млрд рублей.
Кроме того, запланировано строительство научно-клинического центра, который станет базой для апробации решений цифровой медицины.
Предполагается, что в Центре будут расположены не только лаборатории и учебные корпуса, но и Государственный архив РФ, спортивный комплекс, университетская клиника, культурный центр, вертолетная площадка, школа для одаренных детей и жилая зона. Управление объектами инфраструктуры будет осуществляться при помощи цифровых технологий.
Основой ИНТЦ станет сеть расположенных в Обнинске производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-энергетический институт им А.И. Лейпунского, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова и других.
Калужская область, Центральный федеральный округ
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