В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС



В Калужской области на Людиновской площадке Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» дан старт реализации инвестиционного проекта по строительству не имеющего аналогов в РФ завода по производству паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков тепловых электрических станций (ТЭС) совместно с Харбинской электрической корпорацией (КНР). Планируемый объем инвестиций по проекту превысит 10 млрд рублей, будет создано не менее 300 новых рабочих мест.

Предприятие будет выпускать энергетическое оборудование из комплектующих и деталей, произведенных в России. Паровые турбины и турбогенераторы будут производиться для энергоблоков ТЭС мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт.

Производство планируют локализовать на земельном участке площадью около 22 га при полном контроле качества и гарантий со стороны КНР. Срок действия контракта рассчитан на 15 лет (с 2020 по 2035 годы).

Калужская область, Центральный федеральный округ