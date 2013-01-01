В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января
Новые цеха, обеспечившие создание сотни рабочих мест, открыли на Калининградском янтарном комбинате. В расширение производства изделий из янтаря вложено около 260 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, за первое полугодие 2021 года на этом предприятии уже создано 132 высококвалифицированных рабочих мест. На них заняты специалисты не только Калининградской области, но и имеющие богатый опыт работы с самоцветами мастера-ювелиры из Костромской области, Якутии, регионов Урала. При этом заработная плата здесь почти вдвое выше, чем в среднем по региону.
Модернизация Калининградского янтарного комбината началась после того, как несколько лет назад предприятие вошло в состав Госкорпорации «Ростех». На нынешнем этапе обновления в расширение производства и увеличение глубины переработки янтаря вложено около 260 млн рублей. Эти средства пошли на закупку современного оборудования для обработки янтаря, а также на реконструкцию производственных помещений площадью около 8 тысяч кв. метров. Ремонтные и пуско-наладочные работы провели в кратчайшие сроки – менее чем за один год.
Новые цеха позволят увеличить объемы производства более чем в два раза – с нынешних 20 тысяч тонн в год до проектных 50 тысяч тонн в год. Кроме того, расширяется ассортимент продукции. Помимо производства украшений и сувениров специальный отдел начал выпускать картины из янтаря.
Модернизация Калининградского янтарного комбината во многом обеспечивает реализацию Стратегии развития янтарной отрасли России.
|21 Июн:
|14 Май:
|26 Апр:
|26 Июл:
|16 Июл:
|14 Июл:
|26 Июл:
|24 Июл:
|23 Июл:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий