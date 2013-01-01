ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ИЮЛ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ИЮЛ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января

Июл 26
Калининградская область Северо-Западный федеральный округ
В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января


Новые цеха, обеспечившие создание сотни рабочих мест, открыли на Калининградском янтарном комбинате. В расширение производства изделий из янтаря вложено около 260 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, за первое полугодие 2021 года на этом предприятии уже создано 132 высококвалифицированных рабочих мест. На них заняты специалисты не только Калининградской области, но и имеющие богатый опыт работы с самоцветами мастера-ювелиры из Костромской области, Якутии, регионов Урала. При этом заработная плата здесь почти вдвое выше, чем в среднем по региону.

Модернизация Калининградского янтарного комбината началась после того, как несколько лет назад предприятие вошло в состав Госкорпорации «Ростех». На нынешнем этапе обновления в расширение производства и увеличение глубины переработки янтаря вложено около 260 млн рублей. Эти средства пошли на закупку современного оборудования для обработки янтаря, а также на реконструкцию производственных помещений площадью около 8 тысяч кв. метров. Ремонтные и пуско-наладочные работы провели в кратчайшие сроки – менее чем за один год.

Новые цеха позволят увеличить объемы производства более чем в два раза – с нынешних 20 тысяч тонн в год до проектных 50 тысяч тонн в год. Кроме того, расширяется ассортимент продукции. Помимо производства украшений и сувениров специальный отдел начал выпускать картины из янтаря.

Модернизация Калининградского янтарного комбината во многом обеспечивает реализацию Стратегии развития янтарной отрасли России.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградская область:
21 Июн:
14 Май:
26 Апр:
Северо-Западный федеральный округ:
26 Июл:
16 Июл:
14 Июл:
РОССИЯ:
26 Июл:
24 Июл:
23 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий

Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
Экономика

«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа

«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа
Экономика 2

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
Экономика

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
Экономика 1

Узнай, страна!

На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров

На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров

В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января

В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:18 На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров
Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
Рост цен «библейских масштабов» грозит миру из-за климатических бедствий
19:18 В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января
17:15 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупный рыболовный траулер проекта СТ-192
24 ИЮЛ, 23:06 Четвертый день работы МАКС Четвертый день работы МАКС
23 ИЮЛ, 23:38 ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле
23 ИЮЛ, 22:49 В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта
Власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок
Власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок
23 ИЮЛ, 20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
23 ИЮЛ, 18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
23 ИЮЛ, 17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
23 ИЮЛ, 12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter