В Калининградской области создали новые производственные мощности по переработке января



Новые цеха, обеспечившие создание сотни рабочих мест, открыли на Калининградском янтарном комбинате. В расширение производства изделий из янтаря вложено около 260 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, за первое полугодие 2021 года на этом предприятии уже создано 132 высококвалифицированных рабочих мест. На них заняты специалисты не только Калининградской области, но и имеющие богатый опыт работы с самоцветами мастера-ювелиры из Костромской области, Якутии, регионов Урала. При этом заработная плата здесь почти вдвое выше, чем в среднем по региону.

Модернизация Калининградского янтарного комбината началась после того, как несколько лет назад предприятие вошло в состав Госкорпорации «Ростех». На нынешнем этапе обновления в расширение производства и увеличение глубины переработки янтаря вложено около 260 млн рублей. Эти средства пошли на закупку современного оборудования для обработки янтаря, а также на реконструкцию производственных помещений площадью около 8 тысяч кв. метров. Ремонтные и пуско-наладочные работы провели в кратчайшие сроки – менее чем за один год.

Новые цеха позволят увеличить объемы производства более чем в два раза – с нынешних 20 тысяч тонн в год до проектных 50 тысяч тонн в год. Кроме того, расширяется ассортимент продукции. Помимо производства украшений и сувениров специальный отдел начал выпускать картины из янтаря.

Модернизация Калининградского янтарного комбината во многом обеспечивает реализацию Стратегии развития янтарной отрасли России.