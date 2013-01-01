В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете



Плавательный бассейн на 25 метров и комплекс из 5 общежитий для студентов университета имени Канта построили на средства федеральной адресной инвестиционной программы, а также на средства самого вуза и бюджета Калининградской области.

Строительство велось с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». В результате в Калининграде появился своего рода «студенческий микрорайон» рядом со старыми общежитиями и учебными корпусами университета. В пяти новых зданиях на улице Юбилейной имеется 275 квартир, в которых могут проживать примерно семь сотен студентов БФУ, в том числе, людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых оборудованы пандусы и лифты.

В новый кампус заселились 320 студентов их разных регионов России и зарубежных стран. Они уже смогли опробовать удобство созданной инфраструктуры – построенные рядом с общежитиями спортивные и детские площадки, парковки для автомобилей, рекреационные зоны. И, конечно же, высоко оценили современный бассейн, рассчитанный на одновременное посещение 60 пловцами, оснащенный автоматической системой водоподготовки и водообмена, оборудованный для маломобильных граждан.

Как сообщает пресс-служба губернатора Калининградской области, региональные власти считают обновленный студенческий городок важной вехой в развитии города Калининграда и Балтийского федерального университета имени Канта, который в свою очередь является драйвером развития региона.