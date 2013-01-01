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В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов

Май 28
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов

В Полесском городском округе Калининградской области на территории месторождения «Тарасовское» состоялась церемония закладки строительства нового завода с полным циклом переработки торфа. Предприятие будет выпускать субстраты для выращивания грибов, овощей, ягод, цветов и т.д. Объем инвестиций составляет более 400 млн рублей. Ожидается, что первая продукция появится уже следующей весной, а высокооплачиваемую работу дополнительно получат 40 человек.
Производственное здание будет возведено уже осенью этого года по типу крупных торговых центров. К началу 2021 года планируют установить две современные автоматизированные линии, которые позволят увеличить объем переработки торфа вдвое – до 400-450 тысяч кубометров в год.

На торфяных полях месторождения уже трудятся более 80 механизаторов. Добываемый торф называют «грибная земля», т.к. эта почва создаёт идеальные условия для выращивания шампиньонов.

Кроме универсальных грунтов для тепличных хозяйств на новом предприятии будут выпускать торфоминеральные удобрения, которые широко используются в сельском хозяйстве, садоводстве, декоративном озеленении и т.д.

Развитие торфяной отрасли в Калининградской области, по мнению экспертов, способствует оздоровлению окружающей среды, поскольку в процессе добычи торфа проводится мелиорация заболоченных земель и рекультивация используемых территорий.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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