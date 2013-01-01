Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮН, 01:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ИЮН, 01:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Ярославской области заработала фабрика мороженого

Июн 15
Ярославская область Центральный федеральный округ
В Ярославской области заработала фабрика мороженого


В создание производства холодных десертов в Переславле-Залесском «НВВ» инвестировала около 250 млн рублей. Проект реализован совместно с компанией «Маркет Лайн» - одним из крупнейших дистрибьюторов молочных продуктов в Северо-Западном регионе России.

Фабрика проектной мощностью 18 тонн мороженого в сутки была построена менее чем за год. Здесь установлено европейское оборудование  нового поколения и создано автоматизированное производство. ​

На первом этапе в Переславле-Залесском будут под брендом «Burёnka Club» выпускать 19 видов мороженого из натурального молока с различными  наполнителями и отвечающего самым высоким стандартам качества.

 В дальнейшем ассортимент будет расширен, налажен выпуск не только порционного мороженого для розничных продаж, но и весовых упаковок мороженого для предприятий общепита.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области, на новой фабрике в Переславле-Залесском создано более полусотни новых рабочих мест. Сырье для производства мороженого будет закупаться в регионе, так что у ярославских производителей молока появится новый рынок сбыта и стимул к развитию.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Ярославская область:
17 Май:
17 Фев:
20 Янв:
Центральный федеральный округ:
8 Июн:
4 Июн:
4 Июн:
РОССИЯ:
15 Июн:
15 Июн:
11 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России

Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России
Политика 2

Чиновники получают самые высокие пенсии в России

Чиновники получают самые высокие пенсии в России
Экономика

Самый богатый миллиардер России отдаст прибыль после слов Путина

Самый богатый миллиардер России отдаст прибыль после слов Путина
Экономика 1

«Мы не можем просто сидеть и ждать: авось пронесет». Набиуллина пообещала «закручивание гаек»

«Мы не можем просто сидеть и ждать: авось пронесет». Набиуллина пообещала «закручивание гаек»
Экономика 2

Узнай, страна!

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды

В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

15 ИЮН, 23:56 В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России
Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России
15 ИЮН, 23:24 В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды
15 ИЮН, 20:55 В Ярославской области заработала фабрика мороженого В Ярославской области заработала фабрика мороженого
11 ИЮН, 14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
11 ИЮН, 13:39 В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
11 ИЮН, 11:56 В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха» В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»
Чиновники получают самые высокие пенсии в России
Чиновники получают самые высокие пенсии в России
11 ИЮН, 09:11 В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
10 ИЮН, 23:23 В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
10 ИЮН, 14:26 В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
10 ИЮН, 08:48 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter