В Ярославской области заработала фабрика мороженого



В создание производства холодных десертов в Переславле-Залесском «НВВ» инвестировала около 250 млн рублей. Проект реализован совместно с компанией «Маркет Лайн» - одним из крупнейших дистрибьюторов молочных продуктов в Северо-Западном регионе России.

Фабрика проектной мощностью 18 тонн мороженого в сутки была построена менее чем за год. Здесь установлено европейское оборудование нового поколения и создано автоматизированное производство. ​

На первом этапе в Переславле-Залесском будут под брендом «Burёnka Club» выпускать 19 видов мороженого из натурального молока с различными наполнителями и отвечающего самым высоким стандартам качества.

В дальнейшем ассортимент будет расширен, налажен выпуск не только порционного мороженого для розничных продаж, но и весовых упаковок мороженого для предприятий общепита.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области, на новой фабрике в Переславле-Залесском создано более полусотни новых рабочих мест. Сырье для производства мороженого будет закупаться в регионе, так что у ярославских производителей молока появится новый рынок сбыта и стимул к развитию.