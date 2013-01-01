В Ярославской области заработала фабрика мороженого
В создание производства холодных десертов в Переславле-Залесском «НВВ» инвестировала около 250 млн рублей. Проект реализован совместно с компанией «Маркет Лайн» - одним из крупнейших дистрибьюторов молочных продуктов в Северо-Западном регионе России.
Фабрика проектной мощностью 18 тонн мороженого в сутки была построена менее чем за год. Здесь установлено европейское оборудование нового поколения и создано автоматизированное производство.
На первом этапе в Переславле-Залесском будут под брендом «Burёnka Club» выпускать 19 видов мороженого из натурального молока с различными наполнителями и отвечающего самым высоким стандартам качества.
В дальнейшем ассортимент будет расширен, налажен выпуск не только порционного мороженого для розничных продаж, но и весовых упаковок мороженого для предприятий общепита.
Как сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области, на новой фабрике в Переславле-Залесском создано более полусотни новых рабочих мест. Сырье для производства мороженого будет закупаться в регионе, так что у ярославских производителей молока появится новый рынок сбыта и стимул к развитию.
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