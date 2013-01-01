В Ярославской области разработали и начали выпуск турникетного оборудования для дезинфекции рук



В г. Тутаев Ярославской области компания «Юнити инжиниринг» разработала облегченный гигиенический модуль, предназначенный для санитарной обработки рук при входе в помещение. Установка позволяет контролировать выполнение работниками (посетителями) требований гигиены, поскольку турникет, открывающий доступ в помещение, срабатывает только после обработки рук с помощью автоматической бесконтактной подачи дезинфицирующего средства. Пропускная способность турникета — 3-5 секунд на человека.

Модуль, основные элементы которого выполнены из нержавеющей стали, имеет разборную конструкцию, что позволяет без затруднений перемещать и устанавливать его в помещениях любого типа. Питание оборудования производится от сети 220 В (возможно изготовление с питанием от аккумулятора).

Новое оборудование может быть использовано как на производственных предприятиях, так и в медицинских, административных, образовательных учреждениях, в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах и т.д.

Ярославская область, Центральный федеральный округ