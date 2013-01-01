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В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ

Апр 21
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ


Компания-разработчик завершила проведение 2D сейсморазведочных работ на Тымтайдахском ЛУ. Во время проведения работ было принято решение использовать самый экологичный метод возбуждения сейсмических колебаний – импульс, что позволило минимизировать вред, наносимый окружающей среде.

Компания «ЯТЭК» успешно завершила проведение 2D сейсморазведочных работ на лицензионном участке Тымтайдахском. Причем все запланированные работы окончены точно в срок, несмотря на суровые климатические условия и низкие температуры, при которых проводились изыскания. Это позволило уточнить геологическое строение участка по отложениям триаса, палеозоя и мезозоя, определить структуру потенциально продуктивных отложений, а также отметить размеры газоносных залежей. Проведенные работы помогут специалистам компании оценить объем потенциальных запасов месторождения и дать рекомендации по проведению поискового бурения.

Тымтайдахский лицензионный участок расположен на территории Вилюйского улуса Якутии, в 420 км к северу-западу от Якутска. Потенциальные запасы газа участка оцениваются по категории Д1 в количестве 10,4 млрд куб. м, в категории Д1л - 1,9 млрд куб. м, а в категории Д2 - 8,1 млрд куб. м.

При этом по данным, размещенным на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия), в рамках полевого сезона 2021 - 2022 гг., компания планирует провести самые крупномасштабные в регионе сейсморазведочные работы в количестве порядка 7 тысяч пог. км. В ходе работ будут задействованы лицензионные участки Северный, Южный и Майский, приобретенные компанией в начале 2021 года.

 



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