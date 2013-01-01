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В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам

Апр 9
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам


В рамках Российского промышленного форума глава Башкортостана Радий Хабиров открыл два новых высокотехнологичных производства, созданных в регионе. Речь идет о заводе по выпуску станков с ЧПУ и производственной линии по фасовке химических продуктов.

В Уфе состоялся очередной Российский промышленный форум, в рамках которого глава Башкортостана Радий Хабиров провел церемонии открытия двух новых высокотехнологичных производств, созданных в регионе. Речь идет о стерлитамакском заводе «М-Робо», выпускающем станки с ЧПУ (числовым программным управлением) и современной производственной линии по фасовке химических продуктов компании «МВС МЕХАТРОНИКА». Линия изготовлена специально для нужд литейного предприятия «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» из Нижнего Тагила.

Стерлитамакский завод «М-Робо» уже приступил к изготовлению станков с ЧПУ. По словам директора предприятия Павла Алешина, которые приводит официальный сайт главы Республики Башкортостан, первые 10 станков уйдут уфимской компании «ОДК-УМПО». А на Форуме главе региона представили новую разработку завода - первый экземпляр гравировально-фрезерного станка с кабинетным ограждением. При этом общее количество средств, вложенных в создание предприятия достигает 126 млн рублей.

Компания «МВС МЕХАТРОНИКА» изготавливает уникальные производственные линии для фасовки жидких продуктов, включая и химические жидкости. У разработок предприятия не существует аналогов ни в России, ни в странах СНГ. Линии предназначены для фасовки масел, растворителей, присадок и растворов на водной и углеводородной основе. При этом оборудование компании отличается повышенной производительностью и высоким уровнем безопасности. В настоящее время новая линия проходит тестовые испытания, после чего будет запущена в эксплуатацию.



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