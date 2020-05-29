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В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ

Июн 2
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ

В г.Благовещенске Республики Башкортостан заработало новое предприятие «PROспект», специализирующееся на производстве детских игровых площадок, воркаутов и малых архитектурных форм. Инвестиции в создание производства составили 250 млн рублей. Сейчас уже приступили к работе 80 сотрудников. Всего на фабрике будет трудоустроено 250 человек.
Фабрика открылась в рекордный срок: спустя всего 2,5 месяца с момента подписания инвестсоглашения. На предоставленной производственной площадке выполнили ремонт цехов, провели инженерные сети и установили необходимое оборудование, в том числе станки с ЧПУ для обработки дерева и металла. В дальнейшем здесь появится линия по литью пластиковых изделий.

Предприятие является сертифицированным производителем игрового и спортивного оборудования, а также малых архитектурные форм, включая травмобезопасные покрытия, ограждения и другие элементы благоустройства.

Детское игровое оборудование прошло сертификацию и признано безопасным. Простое в сборке и установке, оно долговечно в эксплуатации. Некоторые модели могут быть с легкостью перенесены с места на место либо видоизменены в зависимости от роста и возраста ребенка.

В ближайших планах предприятия — стать резидентом ТОСЭР Благовещенска и одним из крупнейших региональных производителей элементов благоустройства для городской инфраструктуры.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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