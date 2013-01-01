Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»



Инициатива по присвоению Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести» поддержана экспертами Российской Академии Наук (РАН) наряду с 55 тысячами голосов горожан. С первых дней Великой Отечественной войны Ульяновск был определён как пункт масштабной эвакуации предприятий, учреждений и граждан.

В годы войны в Ульяновске работало 15 эвакуированных промышленных предприятий, 14 госпиталей, 25 правительственных учреждений, несколько детских домов. Для их размещения были предоставлено сотни тысяч кв. метров производственных и социально-бытовых площадей.

Здесь продолжили выпускать автомобили ЗИС, точные приборы для самолетов и танков, Каждая четвертая шинель и каждый третий патрон во время Великой Отечественной войны были изготовлены в Ульяновске.

Город представил все необходимые документы согласно подписанному 1 марта Президентом России федеральному закону «О почётном звании РФ «Город трудовой доблести», жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ