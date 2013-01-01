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Ученые из Астрахани создали съедобную пищевую пленку, из которой можно делать упаковку для продуктов

Авг 6
Москва Центральный федеральный округ
Ученые из Астрахани создали съедобную пищевую пленку, из которой можно делать упаковку для продуктов


Пока мировой бизнес занимается поиском вариантов, как максимально обезопасить окружающую среду, ученые Астраханского технического университета изобрели биоразлагаемую пищевую пленку. Какие шансы есть у изобретения заменить небезопасную для человека и окружающей среды привычную пленку, покажет время.

Сделана инновационная пленка, которую предлагается использовать не только в производстве пакетов, но и в хранении продуктов, из желатина, органического материала – благодаря этому ее вполне можно считать безопасной.

Ученые представили несколько вариантов новой пищевой пленки. В частности, специальные пакеты для заморозки, или цветные, украшенные рисунками. Что касается хранения, то пленка может «продержаться» до трех месяцев. Если, конечно, соблюдать условия хранения и комнатную температуру. Исследователи утверждают, что у новых пленок весьма хорошие показатели по микробиологическим параметрам. Ее даже можно использовать для упаковки блюд.

«Пищевая пленка на основе желатина - альтернатива синтетическим материалам и способ защитить продукт от порчи», - сообщили представители университета.

Исследователи отработали технологию получения так называемого ихтиожелатина из чешуи рыб, далее был получен патент, и на его основе – технология экологически чистых природных съедобных защитных покрытий продуктов.

Однако здесь есть и другая сторона вопроса: никто не отрицает, что желатин более экологичнее пластика, но минус все-таки есть. Если запустить массовое производство желатина, то может произойти увеличение и без того серьезной нагрузки на животноводство.



 
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