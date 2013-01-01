ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Последняя неделя апреля подтвердила, что производство в российских регионах успешно адаптируется к новой экономической реальности, созданной кризисом и пандемией коронавируса. Порты и судоверфи, металлургические и машиностроительные заводы, аграрный комплекс и пищевая промышленность продолжали работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, связанных с COVID-19.

Сразу в шести регионах России открылись многофункциональные военные медцентры, укомплектованные новейшим медицинским оборудованием. Заработали новые экологичные генерирующие мощности в Сибири и Подмосковье. Несколько российских городов завершили подготовку к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы.

В условиях самоизоляции многие предприятия перешли на дистанционную работу, используя новые IТ-технологии. В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ, а в Ставропольском крае на химпредприятии создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»