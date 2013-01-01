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Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок


В результате нарушения правил по соблюдению мер безопасности власти Москвы выписали местным магазинам и кафе порядка 8000 предписаний. Вместе с этим реальные многочисленные штрафы выписываются и в общественном транспорте.

Как сообщается, в период с мая по август было проверено порядка 45 000 заведений общепита, из которых около 8000 оказались нарушителями установленных нормы работы при сегодняшних условиях на фоне ковида. Уточняется, что в общей сложности, к данному моменту сумма уже назначенных штрафов составляет 450 млн рублей.

Больше всего нарушений связано с отсутствие масок и перчаток у посетителей заведений, а также нарушением дистанций по соблюдению дистанции. Сумма штрафных санкций за нарушение требований варьируется от четырех тысяч рублей для сотрудников и клиентов. Юридические лица штрафуются на суммы от 100 до 300 тысяч рублей, для ИП от 30 000 до 50 000 рублей.

Также, как стало известно, на ряд московских и непродовольственных магазинов и ресторанов были наложены штрафы за возобновление работы раньше снятия ограничений.

Условия, как уточняется, для всех равные: владельцы бизнесов штрафовались независимо от того, была ли обещана им помощь со стороны государства или нет.

Ответственность за нарушение правил соблюдения санитарных норм лежит и на обычных москвичах. Жителей также штрафуют за нахождение в общественных местах, если на них нет масок и перчаток. Нарушение масочного режима, который в Москве действует до сих пор, грозит наказанием в виде пяти тысяч рублей. В общей сложности за этот период было выписано порядка 47 000 штрафов на сотни миллионов рублей.

Несмотря на то, что в столице, также как и во многих российских городах были сняты некоторые ограничения, их посетители и сотрудники обязаны соблюдать требования в плане ношения масок и соблюдения дистанции.



 
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