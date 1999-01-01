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Сулейман Керимов стал богаче совладельца «Норникеля»

Авг 6
Москва Центральный федеральный округ
Сулейман Керимов стал богаче совладельца «Норникеля»


Владимиру Потанину пришлось подвинуться в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Впервые в истории безусловным лидером списка стала семья миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Всего за четыре месяца, которые прошли с момента «явления коронавируса в России», состояние клана Керимовых выросло больше чем в два раза: с 10 млрд долларов до $24,7 миллиардов. Причем, как выяснилось, только пятого августа всего за несколько часов бюджет семьи вырос на 1,7 млрд долларов.

В результате резкого роста акций крупнейшего российского производителя золота, компании «Полюс» (ее формальным владельцем является сын сенатора), миллиардер вернулся в десятку богатейших российских бизнесменов, а затем сал лидером рейтинга.

Ближайший соперник Керимова, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, перешел на вторую строчку с состоянием в 24,6 млрд долларов. Третьим богатейшим россиянином стал основной владелец НЛМК Владимир Лисин (21,9 млрд долларов).

Как же сенатору удалось стать самым богатым гражданином России? Все дело в ситуации, которая сложилась в сложнейший для всей страны период коронавируса. В марте, когда обвал нефтяных цен обрушился на все мировые финансовые рынки, состояние клана Керимовых эксперты оценивали примерно в 10 млрд долларов, что ставило бизнесмена на 13 место в рейтинге Forbes Real Time.

Но в середине июля все кардинально изменилось: благосостояние сенатора увеличилось на 8,5 млрд долларов. Резкое пополнение семьи Керимовых связывают с ростом стоимости компании «Полюс» (в 2009 году сенаторские структуры выкупили эту компанию у Владимира Потанина).

Если оценивать масштабы богатства Керимова в глобальном масштабе, то в мировом списке миллиардеров Forbes, возглавляемом Джеффом Безосом, он находится на 46-м месте.



 
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