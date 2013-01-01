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«Смертельные каникулы»: за карантин в России заплатил только частный бизнес

Авг 5
Москва Центральный федеральный округ
«Смертельные каникулы»: за карантин в России заплатил только частный бизнес


На Bfm.ru вышла статья, автор которой пишет о том, что на фоне разговоров о второй волне коронавируса власти должны ясно понимать: так называемые «мерцающие карантины» окончательно убьют российское предпринимательство.

По итогам второго квартала текущего года со всех стран мира поступает информация, которая позволяет осознать масштабы катастрофы, происходящей за время карантина. Как пишет обозреватель Семен Новопрудский потери экономики и бизнеса можно сравнить разве что с потерями Второй мировой войны. Однако российский карантин имеет в этом плане особое отличие: за него своей прибылью и, по сути, самой «жизнью» пришлось расплачиваться представителям малого и среднего бизнеса. При том, что бюджетные кошельки по большому счету ковида не заметили.

Согласно данным Росстата, уровень доходов жителей РФ от предпринимательской деятельности за второй квартал сократился на 37%. Подобного, как отмечают аналитики, в этом веке еще не случалось. Вместе с этим процент предпринимательских доходов в общем объеме доходов наших соотечественников сократился до 3,5%, что также стало самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Как уже неоднократно говорилось, больше всего от пандемии российского режима изоляции пострадали торговля, гостиничный бизнес, общепит, а также компании из сферы спортивных и развлекательных услуг. Если говорить в общем, то реальные располагаемые доходы граждан России во втором квартале упали на 8% - что и подтверждают данные Росстата. Подобного в нашей стране не происходило со времен 1999 года, в период, когда «пришлось расхлебывать» последствия девальвации и дефолта. Но бюджетные зарплаты и пенсии почти не изменились, вот и получилось, что российский карантин был оплачен малым и средним бизнесом.

Автор публикации напоминает, что власти в течение уже минимум двадцати лет постоянно ставят задачу уделять внимание развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию условий для роста численности МСП. То есть, очевидно, что перед нами затяжной кризис предпринимательства. Об этом говорит и тот факт, что число компаний постоянно сокращается, как и происходит сокращение доли некрупного бизнеса в ВВП.



 
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