«Смертельные каникулы»: за карантин в России заплатил только частный бизнес



На Bfm.ru вышла статья, автор которой пишет о том, что на фоне разговоров о второй волне коронавируса власти должны ясно понимать: так называемые «мерцающие карантины» окончательно убьют российское предпринимательство.

По итогам второго квартала текущего года со всех стран мира поступает информация, которая позволяет осознатьКак пишет обозреватель Семен Новопрудский потери экономики и бизнеса можно сравнить разве чтоОднако российский карантин имеет в этом плане особое отличие: за него своей прибылью и, по сути, самой «жизнью» пришлось расплачиваться представителям малого и среднего бизнеса. При том, что

Согласно данным Росстата, уровень доходов жителей РФ от предпринимательской деятельности за второй квартал сократился на 37%. Подобного, как отмечают аналитики, в этом веке еще не случалось. Вместе с этим процент предпринимательских доходов в общем объеме доходов наших соотечественников сократился до 3,5%, что также стало самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Как уже неоднократно говорилось, больше всего от пандемии российского режима изоляции пострадали торговля, гостиничный бизнес, общепит, а также компании из сферы спортивных и развлекательных услуг. Если говорить в общем, то реальные располагаемые доходы граждан России во втором квартале упали на 8% - что и подтверждают данные Росстата. Подобного в нашей стране не происходило со времен 1999 года, в период, когда «пришлось расхлебывать» последствия девальвации и дефолта. Но бюджетные зарплаты и пенсии почти не изменились, вот и получилось, что российский карантин был оплачен малым и средним бизнесом.

Автор публикации напоминает, что власти в течение уже минимум двадцати лет постоянно ставят задачу уделять внимание развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию условий для роста численности МСП. То есть, очевидно, что перед нами затяжной кризис предпринимательства. Об этом говорит и тот факт, что число компаний постоянно сокращается, как и происходит сокращение доли некрупного бизнеса в ВВП.