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Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»

Дек 18
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»


В Экспоцентре с 14 по 20 декабря проходит Третий всероссийский форму семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». Это единственная площадка в России, объединяющая представителей бизнеса, где cемья является центром развития и прогресса. Организаторы мероприятия ставят целью продвижение семейного бизнеса в стране, как наиболее устойчивого и стабильного сектора экономики. И, как удалось выяснить «Капиталу страны», к Форуму уже присоединились более 2 млн предпринимательских семей.

На форуме «Успешная семья - успешная Россия!» в Экспоцентре, 18 декабря 2020, были представлены семейные бизнесы практически из всех регионов России. Надо обратить внимание, что это мероприятие проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Чем это интересно для участников?

Например, белгородское хозяйство «Криница» в лице основателей, а заодно и руководителей семьи Кривенковых, рассказали, что финансовая поддержка участия составляет очень весомые 90% - это первое, а второе - важно самим видеть, чем занимаются люди... ведь здесь можно и партнеров найти и что-то новое узнать.

Размышляя о семейном бизнесе и его значении в российской экономике невольно приходит сравнение с теми хозяйствами, которые в Революцию назывались кулацкими. Сколько их было? А их было столько, что практически именно их деятельность и составляла соль и суть сельскохозяйственной мощи России. Мы помним, как долго сборы урожаев в последующие годы сравнивались с годом 1913. Даже поговорка была у европейских стран, что в Россию ехать со своим хлебом, ровно так же нелепо, как и в Тулу со своим самоваром.

До таких размахов участникам Форума, конечно, ещё очень далеко. Но есть надежда, что условия поддержки в налогообложении и доступности кредитования позволят семейному бизнесу занять свое место не только в производстве разного рода продукции, но и стать весомой нишей, создающей рабочие места. Как сказала Наталья Кривенкова:

«У нас работают 15 человек постоянно. А еще мы заказываем оборудование для производства сыра. И эти заказы мы отдаем российским предприятиям».

Вот и получается вполне себе серьезная производственная цепочка, захватывающая и тех, кто на земле, и что называется, и городу работа есть.

Посмотрим, с какими результатами придет семейный бизнес к следующему Форуму в 2021 году.



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