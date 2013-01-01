Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире



Как утверждают специалисты в сфере агротехнологий, в ближайшие 10 лет вся сельхозтехника в мире станет беспилотной. На данный момент российские разработки заметно опережают зарубежных конкурентов. В Ростовской области прошел официальный демопоказ «умных» комбайнов «Ростсельмаша». Первая в мире гибридная система автоматизации, которая не только выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, но и управляет рабочими инструментами на ней, признана лучшей на сегодняшний день.

Разработчики «Ростсельмаша» смогли объединить в новом комбайне две системы: технологию машинного зрения и систему спутниковой навигации. Комбайн может регулировать высоту жатки в зависимости от вида и сорта растения, при этом у него есть функция автоматического разворота, регуляция скорости движения и даже функция остановки перед препятствием.

Работа над проектом на «Ростсельмаше» идет уже несколько лет. Проведены практические испытания гибридной системы на закрытых экспериментальных полях во всех климатических зонах страны в разное время суток и в разные сезоны.

Таким образом, компания будет выпускать систему, полностью готовую для любого хозяйства. Таким оборудованием можно будет оснащать не только комбайны, но и другие виды сельхозтехники, в т.ч. зарубежного производства.

Серийное производство «умных» систем для сельхозтехники начнется в 2021 году, но на сайте компании уже можно сделать предварительный заказ.