Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире
Как утверждают специалисты в сфере агротехнологий, в ближайшие 10 лет вся сельхозтехника в мире станет беспилотной. На данный момент российские разработки заметно опережают зарубежных конкурентов. В Ростовской области прошел официальный демопоказ «умных» комбайнов «Ростсельмаша». Первая в мире гибридная система автоматизации, которая не только выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, но и управляет рабочими инструментами на ней, признана лучшей на сегодняшний день.
Работа над проектом на «Ростсельмаше» идет уже несколько лет. Проведены практические испытания гибридной системы на закрытых экспериментальных полях во всех климатических зонах страны в разное время суток и в разные сезоны.
Таким образом, компания будет выпускать систему, полностью готовую для любого хозяйства. Таким оборудованием можно будет оснащать не только комбайны, но и другие виды сельхозтехники, в т.ч. зарубежного производства.
Серийное производство «умных» систем для сельхозтехники начнется в 2021 году, но на сайте компании уже можно сделать предварительный заказ.
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