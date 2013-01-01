Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию



В России запустили очередную программу по льготным кредитам для бизнеса. Как информирует ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи, финансирование будет выделяться на цифровую трансформацию компаний.

Уточняется, возможность получить средства будет не только у частных компаний, но и у предприятий с госучастием. Однако для этого необходимо будет придерживаться определенного условия:

Комментируя нововведение, в ведомстве отмечают: «Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей на программы, включающие несколько проектов».

Также, как сообщается, банки, участвующие в программе, смогут получить от властей субсидию для восполнения затрат по льготным займам.

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что благодаря цифровой трансформации российские предприятия могут не только повысить свою эффективность и доходность, но и в целом стать реальным экономическим драйвером.

Во время разработки мер поддержки по внедрению цифрового направления было привлечено немало представителей со стороны банков и компаний, «чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования».

Стоит добавить, что мера поддержки, о которой идет речь, реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» по национальной программе «Цифровая экономика». В нее входит несколько профильных подпроектов, включая такие направления как кадры для цифровой экономики и информационная безопасность. На их реализацию планируется выделить порядка 1,5 трлн рублей.