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Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи


В разговоре с РБК представитель Объединенной сети кинотеатров («Синема Парк», «Формула Кино» и «Кино Окко») Алексей Васясин заявил, что крупнейшие российские кинотеатры до сих пор не получили финансовой помощи, которая ранее была обещана властями страны.

«Несмотря на обещанные от государства помощь и внесение киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии, реальной помощи этот бизнес пока не получил», — утверждает Васясин.

Его выступление состоялось после того, в Минфине отвергли инициативу обеспечить сетям и независимым кинотеатрам 13,5 млрд рублей для беспроцентных годовых займов. Ранее эта мера была рекомендована советником президента РФ по культуре Владимиром Толстым.

В министерстве настаивают: поддержку нужно оказывать в рамках мер, которые уже были приняты кабмином для помощи пострадавшим отраслям. Однако представитель рынка подчеркивает: до сих пор не известно ни об одной крупной киносети, которая получила бы помощь от властей.

Васянин также рассказал и в целом о ситуации, которая сейчас наблюдается в индустрии. По его словам, первые две недели после долгого карантинного перерыва не радуют. Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сборы рухнули на 80–90%. Вероятно, это объясняется отсутствием крупных релизов и низким уровнем осведомленности россиян об открытии кинотеатров для посещения.

Ранее эксперты подсчитали, что в России кинотеатры за период коронавирусной пандемии потеряли порядка 50 миллиардов рублей. Для сравнения: в августе поток зрителей в кинозалы сократился в 17–25 раз.



 
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