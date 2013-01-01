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Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны

Авг 11
Москва Центральный федеральный округ
Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны


Как ранее информировали в Минфине, Россия и Кипр пришли к договоренности о новом соглашении по налогам. Суть в следующем: после того, как документ вступит в силу, налог на проценты и дивиденды в случае вывода на зарубежные счета, увеличится на пятнадцать процентов.

В министерстве убеждены, что благодаря этой договоренности, произойдет сокращение объема выводимого из России капитала, что должно «спровоцировать» возвращение бизнеса в страну.

Речь идет о проекте протокола, в котором речь идет о введении нового налогового режима. Далее текст договора изменяться не будет. Его подписание запланировано на предстоящий сентябрь. Как рассказал заместитель председателя российского правительства Алексея Оверчука, Кипр поддержал условия, которые предложила Россия.

Планируется, что новые правила вступят в силу первого января 2021 года: они будут регулировать налог на проценты и дивиденды, которые будут подняты на пятнадцать процентов.

Уточняется, что нововведение будет иметь силу не только в отношении Кипра. Так, в начале августа Мальта и Люксембург также решили поддержать предложение российской стороны. Аналогичный проект Москва направила и властям Нидерландов.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов подтвердил: «В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру».

Напомним, что изначально идею об увеличении налога в марте этого года озвучил российский лидер Владимир Путин, говоря о ряде мер поддержки экономики страны, которая достаточно пострадала от ковидной пандемии.

Напомним, что в предыдущей версии соглашений налоговая ставка по уплате дивидендов российских компаний на Кипр имела возможность снижаться до 5% либо 10%, а на проценты по займам — вообще до 0%.

Как убежден Сазанов, после того как будет поднята ставка, можно будет не только уменьшить объемы выводимого капитала, но и постепенно вернуть бизнес в Россию.



 
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