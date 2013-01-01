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Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты

Ноя 17
Москва Центральный федеральный округ
Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты


Известный азербайджанский режиссёр Мирбала Салимли подчеркивает: история совместных кинопроектов России и Азербайджана началась практически с самого возникновения художественного кино и насчитывает вот уже 100 лет!

Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев убежден, что кинематограф сегодня – важный социальный институт, формирующий сознание зрителя и влияющий на жизнь общества.

«Российские и азербайджанские кинематографисты имеют и значительный опыт, и богатейший потенциал в создании совместных проектов, которые способны духовно обогатить зрителей, передать нашим народам чувства и традиции друг друга, помочь противостоять переписыванию истории», – говорит российский парламентарий.

Одним из заметных российско-азербайджанских фильмов последних лет стала философская драма Мирбалы Салимли «Красный сад», получившая прекрасные отзывы на множестве российских и международных фестивалей. Один из них, Фестиваль национальных кинематографий, состоялся недавно в Ульяновской области.

«Мне очень понравилась направленность этого фестиваля – развитие межэтнического, межкультурного диалога народов, живущих в Ульяновской области, среди которых есть и азербайджанцы, – делится режиссёр. – Я с удовольствием отправил фильм в Ульяновск и знаю, что на показе его прекрасно приняли».

Есть в копилке наград «Красного сада» призы и за лучший фильм, и за операторскую работу, и за музыку, и актёрские награды, он даже был номинирован на престижную премию Российской киноакадемии «Ника».

«А лично я был очень рад, когда в России получил приз 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» в номинации «Лучший игровой фильм» имени Леонида Гайдая, – рассказывает Мирбала Салимли. – Леонид Гайдай – мой любимый режиссёр, над фильмами которого я хохотал с детства».

Фестивальный успех фильма «Красный сад» не удивителен – он рассказывает зрителям о том, как важно слышать и понимать друг друга, особенно членам одной семьи. Примечательна и история создания картины. По совету своего учителя, великого российского режиссёра Алексея Германа, Мирбала Салимли воплотил идею «Красного сада» не в короткометражном курсовом проекте на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве, а в полноценном полнометражном фильме, выбрав местом съёмки свой прекрасный древний город Шеки. Сценарий картины очень понравился российскому продюсеру Тимуру Вайнштейну, который обратился в Министерство культуры Азербайджана с предложением снять совместный проект.

«В результате над фильмом работали прекрасные специалисты и из Азербайджана, и из России, как, например, оператор Максим Дроздов, Леонид Карпов и другие художники, гримёры», – вспоминает режиссёр.

Мирбала Салимли высоко оценивает сотрудничество России и Азербайджана в сфере кино, напоминая, что с 20-х годов прошлого века прославленные российские режиссёры снимали фильмы в Азербайджане, совместными были знаменитые картины «Аршин мал алан», «Огни Баку», «Не бойся, я с тобой» и многие другие.

«Радует то, что азербайджано-российские фильмы выходят и сегодня», – говорит режиссёр, отдельно отмечая фильм «Фарида» снятый недавно кинокомпанией «Нариманфильм» совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино.

Примечательно, что в сентябре этого года на московском кинофестивале «Будем жить» фильм «Фарида» получил сразу две награды.

«Совместные проекты позволяют обмениваться знаниями и опытом, учиться друг у друга, – убеждён азербайджанский кинодеятель. – Чтобы создать что-то вместе, сперва нужно установить тесную связь, сдружиться. В профессиональном плане совместные проекты тоже выигрышны, ведь в них каждый хочет показать себя с лучшей стороны. А ещё это возможность, приехав, узнать и полюбить место съёмки, как на съёмках «Красного сада» россияне нашей группы полюбили Шеки».

Для Мирбалы Салимли одним из недавних совместных проектов стало написание нового сценария в творческом тандеме с москвичкой Мариной Малашенковой. Сценарий завоевал победу в азербайджанском конкурсе, а также привлёк внимание российского режиссёра Ивана Болотникова, который выразил желание присоединиться к продюсерской группе фильма. «Это нас очень обрадовало, и, с помощью партнёров из России, мы обязательно в будущем реализуем этот совместный российско-азербайджанский проект», – уверен Мирбала Салимли.

Сотрудничают Россия и Азербайджан и в сфере творческого образования. Например, Азербайджанский спецкурс, набранный несколько лет назад в Щукинском училище, Мирбала Салимли называет чрезвычайно продуктивным начинанием.

«Мне очень понравилась эта идея, я рад за наших ребят, – говорит режиссёр. – Щукинское училище перевернуло мою жизнь – это и блестящие педагоги, и хорошая техническая база, и особая атмосфера театральной Москвы. Для студентов из Азербайджана это будет прекрасной школой. В перспективе я с удовольствием буду их снимать, возможно, даже в ближайших проектах, потому что я знаю, что у них будет отличная актёрская подготовка».

Поддерживают кинематографисты России и Азербайджана и дружеские контакты, которые часто выливаются в прекрасные совместные работы.

«В России у меня много друзей-режиссёров, моих сокурсников, – признаётся Мирбала Салимли. – Мы поддерживаем тесную связь, общаемся, делимся планами и реализуем совместные проекты, для меня это очень ценно».

В частности за многолетнюю историю сотрудничества с российской киностудией Сергея Тютина «Мир искусства» азербайджанский режиссёр снял более 30 документальных фильмов о художниках, писателях, режиссёрах, музеях для Первого канала, канала «Культура» и других центральных телеканалов России. Помимо прочего Мирбала Салимли также является экспертом Академии короткометражных фильмов «Арт-кино», помогая российским коллегам в выборе лучших работ и консультируя по кинодраматургии.

В данный момент мастер трудится над фильмом «Трагедия со счастливым концом», который затронет болезненную тему террора против работников культуры и науки в Азербайджане 30-х годов.

«Кстати, оператором этого фильма является Максим Дроздов из России, который работал и над фильмом «Красный сад», – отмечает Мирбала Салимли. – Российско-азербайджанское сотрудничество продолжается, и лично я тоже стараюсь реализовывать свои проекты совместно с российскими коллегами».



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