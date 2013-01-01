Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь



Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном «Капиталом страны».

Национальные проекты

В декабре регионы подводили итоги по реализации национальных проектов. Так, в Челябинской области в 2020 году в медучреждения поставили 17 мобильных комплексов для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Выполняя нацпроект «Безопасные и качественные дороги» челябинские строители отремонтировали 800 км дорог регионального и муниципального значения. В рамках нацпроекта «Экология» в области восстановлено 3676 га леса, что на 259 га больше плана. Молодые деревья высажены на территории 2447 га, а на площади 255 га проведены компенсационные посадки, что превышает план на 55 га.

Нацпроект «Экология» был реализован и в Свердловской области. Для тушения пожаров приобретено 114 единиц лесопожарной техники, 1342 единицы лесохозяйственного спецоборудования и 219 единиц спецоборудования, включая резервуары для воды, воздуходувки, мотопомпы, зажигательные аппараты и рукавные разветвители.

В Тюменской области сосредоточились на выполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошедшем году в рамках проекта отремонтировано около 700 км дорог местного и регионального значения.

А вот Ямал отметился успехами в нацпроекте «Жилье и городская среда», досрочно выполнив плановые показатели. По итогам года введено в эксплуатацию более 150 тыс. кв. м. нового жилья. Причем большинство квартир предназначено для расселения аварийного жилого фонда.

Агропромышленный комплекс

Аграрии Свердловской области выполнили план по строительству и модернизации объектов молочного животноводства. Было введено в эксплуатацию 11 новых комплексов.

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области за год произвели более 93 тыс. т мяса и 1 352 тыс. яиц.

Годовой объем заготовки мяса северного оленя на Ямале составил 2,3 тыс. т в убойном весе, что на 13% выше показателя предыдущего года. Доля высококачественного мяса категории «свободная реализация» выросла на 10% и составила 86% от всего объема заготовки мяса северного оленя за 2020 год. А ямальские рыбаки за год добыли свыше 10 тыс. т рыбы.

Инвестиции

Челябинская область в 2020 году показала устойчивую динамику прироста инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года объем инвестиций увеличился на 7,7% относительно того же периода 2019 года и составил 216,3 млрд рублей. С такими показателями регион вышел на 12 место по России и вошел в тройку лучших динамик Большого Урала.

Туризм

Курганские спортсмены и любители активного зимнего отдыха смогли провести новогодние праздники на новой лыжной базе.

А Тюмень получила статус столицы праздника поклонников горячих источников и вошла в топ-10 наиболее популярных новогодних направлений у россиян.

Производство

Ямальские производители в 2020 году отправили на экспорт 390 т мяса оленя и 8,4 тыс. оленьих шкур. В страны Евросоюза экспортировано 33 т боенских отходов, которые используются при изготовлении корма для животных. Рыбоперерабатывающие предприятия региона выпустили 3,6 тыс. т готовой рыбной продукции, что на 300 т больше прошлогоднего показателя.

Также в регионе увеличился объем добычи нефти. За 9 месяцев 2020 года на Ямале добыто 30,5 млн т нефти, что превышает объем добычи за 2019 год на 4,3%. Добычу нефти производили 23 предприятия на 73 месторождениях. При этом 38 предприятий региона добыли 481,4 млрд м3 газа на 106 месторождениях, а 24 предприятия осуществили добычу 19,4 млн т газового конденсата на 46 месторождениях.

Строительство

По итогам 11 месяцев Свердловская область занимает первое место по вводу жилья среди регионов Уральского ФО, а также вошла в топ-10 регионов-лидеров по объемам жилого строительства в России. В области введено в эксплуатацию 1,75 млн кв. м. жилья, что на 5% превосходит показатели за аналогичный период 2019 года.

Транспорт

На Ямале установлены 17 теплых павильонов на остановках общественного транспорта за 2020 год.

А власти Свердловской области приняли решение оснастить общественный транспорт системой информирования. Так, екатеринбургские пассажиры получили 100 городских автобусов, в которых работает новая система.