Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 08:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ЯНВ, 08:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь

Янв 14
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном «Капиталом страны».

Национальные проекты

В декабре регионы подводили итоги по реализации национальных проектов. Так, в Челябинской области в 2020 году в медучреждения поставили 17 мобильных комплексов для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Выполняя нацпроект «Безопасные и качественные дороги» челябинские строители отремонтировали 800 км дорог регионального и муниципального значения. В рамках нацпроекта «Экология» в области восстановлено 3676 га леса, что на 259 га больше плана. Молодые деревья высажены на территории 2447 га, а на площади 255 га проведены компенсационные посадки, что превышает план на 55 га.

Нацпроект «Экология» был реализован и в Свердловской области. Для тушения пожаров приобретено 114 единиц лесопожарной техники, 1342 единицы лесохозяйственного спецоборудования и 219 единиц спецоборудования, включая резервуары для воды, воздуходувки, мотопомпы, зажигательные аппараты и рукавные разветвители.

В Тюменской области сосредоточились на выполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошедшем году в рамках проекта отремонтировано около 700 км дорог местного и регионального значения.

А вот Ямал отметился успехами в нацпроекте «Жилье и городская среда», досрочно выполнив плановые показатели. По итогам года введено в эксплуатацию более 150 тыс. кв. м. нового жилья. Причем большинство квартир предназначено для расселения аварийного жилого фонда.

Агропромышленный комплекс

Аграрии Свердловской области выполнили план по строительству и модернизации объектов молочного животноводства. Было введено в эксплуатацию 11 новых комплексов.

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области за год произвели более 93 тыс. т мяса и 1 352 тыс. яиц.

Годовой объем заготовки мяса северного оленя на Ямале составил 2,3 тыс. т в убойном весе, что на 13% выше показателя предыдущего года. Доля высококачественного мяса категории «свободная реализация» выросла на 10% и составила 86% от всего объема заготовки мяса северного оленя за 2020 год. А ямальские рыбаки за год добыли свыше 10 тыс. т рыбы.

Инвестиции

Челябинская область в 2020 году показала устойчивую динамику прироста инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года объем инвестиций увеличился на 7,7% относительно того же периода 2019 года и составил 216,3 млрд рублей. С такими показателями регион вышел на 12 место по России и вошел в тройку лучших динамик Большого Урала.

Туризм

Курганские спортсмены и любители активного зимнего отдыха смогли провести новогодние праздники на новой лыжной базе.

А Тюмень получила статус столицы праздника поклонников горячих источников и вошла в топ-10 наиболее популярных новогодних направлений у россиян.

Производство

Ямальские производители в 2020 году отправили на экспорт 390 т мяса оленя и 8,4 тыс. оленьих шкур. В страны Евросоюза экспортировано 33 т боенских отходов, которые используются при изготовлении корма для животных. Рыбоперерабатывающие предприятия региона выпустили 3,6 тыс. т готовой рыбной продукции, что на 300 т больше прошлогоднего показателя.

Также в регионе увеличился объем добычи нефти. За 9 месяцев 2020 года на Ямале добыто 30,5 млн т нефти, что превышает объем добычи за 2019 год на 4,3%. Добычу нефти производили 23 предприятия на 73 месторождениях. При этом 38 предприятий региона добыли 481,4 млрд м3 газа на 106 месторождениях, а 24 предприятия осуществили добычу 19,4 млн т газового конденсата на 46 месторождениях.

Строительство

По итогам 11 месяцев Свердловская область занимает первое место по вводу жилья среди регионов Уральского ФО, а также вошла в топ-10 регионов-лидеров по объемам жилого строительства в России. В области введено в эксплуатацию 1,75 млн кв. м. жилья, что на 5% превосходит показатели за аналогичный период 2019 года.

Транспорт

На Ямале установлены 17 теплых павильонов на остановках общественного транспорта за 2020 год.

А власти Свердловской области приняли решение оснастить общественный транспорт системой информирования. Так, екатеринбургские пассажиры получили 100 городских автобусов, в которых работает новая система.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
13 Янв:
5 Янв:
4 Янв:
Вне округа (Федерация):
2 Янв:
31 Дек:
31 Дек:
РОССИЯ:
13 Янв:
13 Янв:
12 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой

Европейские компании отказываются от «Северного потока-2» одна за другой
Экономика

Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне»

Саудовская Аравия уступила России в «нефтяной войне»
Экономика

Набиуллина остановит укрепление рубля. Центробанк купит 1,5 млрд долларов

Набиуллина остановит укрепление рубля. Центробанк купит 1,5 млрд долларов
Экономика 2

Банки не хотят раскрывать причины отказа в кредитах. Это будет дорого им стоить

Банки не хотят раскрывать причины отказа в кредитах. Это будет дорого им стоить
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь

Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь

В Хакасии начинают переработку новогодних елок

В Хакасии начинают переработку новогодних елок

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
13 ЯНВ, 17:37 Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам
12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
12 ЯНВ, 20:24 Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
Россиян предупредили о возможных изменениях рубля
Россиян предупредили о возможных изменениях рубля
12 ЯНВ, 19:11 Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии
12 ЯНВ, 02:57 Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск
11 ЯНВ, 17:57 Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter