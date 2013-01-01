Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей



Стоимость строительства платной скоростной трассы Джубга – Сочи протяженностью 119 км, которую планируют запустить в 2035 году, по предварительным подсчетам, составит около 2,4 трлн рублей в ценах соответствующих лет. Проект планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского. Минтранс РФ в ближайшее время планирует приступить к структурированию проекта.

Предполагается, что новая автодорога войдет в федеральный проект «Южный кластер». Объем финансирования железнодорожных объектов кластера составит около 700 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. По указанию президента должно быть существенно сокращено время движения поездов на юг — вместо 32-33 часов до 16-18 часов.

Специалисты отмечают, что высокая стоимость строительства объясняется необходимостью искусственного сооружения тоннелей в обход природных заповедников и населенных пунктов.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Протяженность дороги составляет 217 км.