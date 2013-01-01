Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом



Первое в Калининградской области предприятие по производству труб из черного металла ООО «Балтийский трубный завод» ввели в эксплуатацию на территории Индустриального парка «Штальверк» при поддержке Балтийского металлообрабатывающего кластера. Производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тонн трубопроката в месяц. В планах завода — обеспечение продукцией регионального строительного сектора и выход на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Черный трубопрокат является одним из основных материалов для любого строительства, что особенно актуально в Калининградской области, где активно реализуется ряд крупных проектов. Собственный завод сможет оперативно закрывать потребности региона.

«Балтийский трубный завод» вышел на региональный рынок с оптимальным ассортиментом труб из черного металла различной формы и диаметра: круглые, квадратные и прямоугольные с возможной толщиной стенок от 1,5 до 4 мм. Длина труб варьируется от 4-х до 12 метров.

На сегодняшний день процесс производства полностью отлажен, внедрены современные технологии и разработки.