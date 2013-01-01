Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
Первое в Калининградской области предприятие по производству труб из черного металла ООО «Балтийский трубный завод» ввели в эксплуатацию на территории Индустриального парка «Штальверк» при поддержке Балтийского металлообрабатывающего кластера. Производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тонн трубопроката в месяц. В планах завода — обеспечение продукцией регионального строительного сектора и выход на экспорт в страны ближнего зарубежья.
«Балтийский трубный завод» вышел на региональный рынок с оптимальным ассортиментом труб из черного металла различной формы и диаметра: круглые, квадратные и прямоугольные с возможной толщиной стенок от 1,5 до 4 мм. Длина труб варьируется от 4-х до 12 метров.
На сегодняшний день процесс производства полностью отлажен, внедрены современные технологии и разработки.
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