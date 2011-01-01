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Первый в Башкортостане завод по переработке биоотходов построят в Кумертау

Май 7
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
Первый в Башкортостане завод по переработке биоотходов построят в Кумертау


Инвестора, который готов вложить в этот проект около двух миллиардов рублей, Минэкономразвития России включил в состав резидентов ТОСЭР, а руководство «Кумертау» выделило рядом с трассой Р-240 земельный участок под строительство предприятия площадью свыше 90 тыс. кв. м.

Утилизация биологических отходов в Республике Башкортостан является серьезной проблемой – несанкционированные скотомогильники время от времени появляются в селах прямо рядом с площадками с мусорными контейнерами. Новый завод по переработке отходов животноводства на площадке ТОСЭР «Кумертау» на юге Башкирии, способен решить данную экологическую проблему.

Республиканские власти активно поддерживают создание этого современного предприятия, полагая, что он снизит не только стоимость утилизации биологических отходов, но и в целом – издержки производителей мясных продуктов как в Башкирии, так и в соседних регионах.

Инвестиционный проект строительства завода, который способен из переработанных отходов ежегодно производить более 52 тысяч тонн полезной кормовой муки и животных жиров, будет реализован в 2021-2030 годах. Он обеспечит создание более сотни новых рабочих мест. Первую производственную площадку компания «Русские протеины Уфа» планирует открыть уже весной следующего года.

Из ТОСЭР «Кумертау» продукция будет поставляться на свиноводческие комплексы и птицефабрики, на комбикормовые заводы и заводы по производству кормов для домашних животных, а также на парфюмерно-косметические предприятия. Таким образом, в регионе будет создан практически безотходный цикл животноводческого производства.



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