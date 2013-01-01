Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ДЕК, 22:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ДЕК, 22:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Пандемия стимулирует креатив в сфере питания

Дек 14
ТПП РФ
Пандемия стимулирует креатив в сфере питания


Председатель Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Александр Соколов рассказал о том, как кафе и ресторанам выжить в постпандемию.

Негативное влияние второй волны пандемии на свой бизнес ощутили многие предприниматели – и сфера общественного питания не стала исключением: выручка продолжает падать и восстановления рынка не предвидится; растут цены на продукты и ингредиенты; полного закрытия не происходит, что не облегчает переговоров с арендодателями; копятся долги перед персоналом и поставщиками, а строить хоть какие-то планы не получается - возможно, скоро кафе, бары и рестораны закроют совсем.

По данным ТАСС, в октябре московские рестораны не досчитались 30% прибыли в годовом составлении. Потери некоторых заведений, ориентированных на бизнес-ланчи, составили около 60% из-за перехода людей на удаленку. Заведения в торговых центрах уже потеряли до 50% выручки, а в Санкт-Петербурге теперь просто не работают.

Да, падение выручки есть, и в его основе лежит целый комплекс причин – это и сезонное влияние, и экономическое, и эпидемиологическое и т.д. Меняется поведение посетителей в связи с теми мерами безопасности, которые вынуждены соблюдать предприятия общепита - особенно это касается более старшей публики, которая стала реже ходить в кафе и рестораны; с падением количества гостей снижается средний чек, и все это бьет по экономике ресторана – например мой ресторанный бизнес уже ушел «в минус» более чем на 1,5 млн рублей. С этим придется учиться жить не только сейчас, но и в 2021 году.

Однако призывы «уходить в тень» в этой ситуации мне не кажутся адекватным решением. Надо продолжать работать в рамках закона – по установленным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора. Стратегия для выживания и развития только одна – бороться с обстоятельствами; оптимизировать внутренние процессы; не переполнять склады; экономить не на продуктах, а на хозтоварах; развивать доставку; включать креатив, придумывать и развивать новые рынки и проекты – в общем, не останавливаться, потому что перезапускаться будет сложнее.

14 Дек 2020, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
14 Дек:
14 Дек:
13 Дек:
Вне округа (Федерация):
13 Дек:
11 Дек:
10 Дек:
РОССИЯ:
14 Дек:
14 Дек:
12 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга
Экономика

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства
Экономика

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты
Экономика

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:33 В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную
15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!» Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 ДЕК, 01:00 Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
12 ДЕК, 16:27 Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта
11 ДЕК, 16:13 Республика Алтай станет производить больше молока Республика Алтай станет производить больше молока
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter