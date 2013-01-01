Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году



Власти Нижегородской области оказывали активную помощь в развитии сельского хозяйства, в том числе фермерского предпринимательства. Так, благодаря оказанной поддержке, за 2020 год в регионе появилось порядка 200 новых хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых и овощей, а также производством мясомолочной продукции.

Поддержка фермерства является важным направлением в развитии сельского хозяйства. Поэтому, власти Нижегородской области оказывают активную помощь частным предпринимателям, которые заняты выращиванием зерновых и бобовых культур, картофеля и овощей, производством мяса, молока и мясомолочной продукции. Благодаря оказанной поддержке, только за 2020 год в регионе появилось около 200 фермерских хозяйств.

Серьезный вклад в развитие фермерства вносит государственная поддержка, реализуемая в виде грантов, которые выдаются фермерским хозяйствам, семейным фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Для получения грантов необходимо подать соответствующую заявку, а денежные средства выделяются по итогам конкурсного отбора.

При этом, по словам губернатора Нижегородской области, из регионального бюджета на субсидии фермерам было выделено около 300 млн рублей, а в текущем году власти области приняли решение продолжить все принятые ранее меры поддержки сельхозпроизводителей. Причем в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на субсидии фермерам будет выделено более 100 млн рублей, что превышает показтели 2020 года более чем в два раза.