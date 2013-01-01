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Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты

Ноя 9
Ивановская область Центральный федеральный округ
Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты


Ивановским АО «Полет» представлена новейшая парашютная система «Дартс», предназначенная для всех видов прыжков по программе классического парашютизма. Новая разработка на высотах до 4 тысяч метров обеспечивает стабильные результаты при выполнении прыжков на точность приземления при любых погодных условиях. В использовании технической новинки заинтересованы как спортсмены-парашютисты, так и специальные подразделения силовых ведомств.

Даже в сильный ветер новый спортивный парашют обеспечивает точное приземление на очень ограниченных площадках с устойчивой вертикальной скоростью.

В зависимости от комплектации «Дартс» предполагает два способа раскрытия парашюта. Первый вариант — это введение в действие с помощью звена ручного раскрытия или мягкого вытяжного парашюта.

Второй способ — принудительное раскрытие с помощью парашютного звена. При этом вытяжное парашютное звено пристегивается карабином в летательном аппарате за трос.

Основная парашютная система надежно работает на скорости полета летательного аппарата до 280 км/час с любой задержкой раскрытия на максимальных высотах.

Кроме того, «Дартс» оборудован запасным парашютом типа «крыло». Конструкция системы позволяет также разместить парашютный страхующий прибор.

Разработку уже опробовали как испытатели предприятия, так и российские спортсмены. Они отметили легкость в управлении, стабильность, устойчивость, что особенно благоприятно для тренировок.



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