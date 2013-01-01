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Новый ледовый дворец появился в Башкортостане

Мар 19
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
Новый ледовый дворец появился в Башкортостане


Строительство крупного спортивного объекта завершено в Ишимбайском районе Башкортостана. Речь идет о новом ледовом дворце «Ишимбай Арена». Общая площадь комплекса составляет 4,1 тыс. кв. м. Здесь планируется открыть секции для занятий хоккеем, фигурным катанием и силовыми видами спорта.

В городе Ишимбай, административном центре Ишимбайского района Башкортостана, открылся новый ледовый дворец «Ишимбай Арена». Объект будет способствовать развитию спорта в районе, так как, помимо ледового поля, в комплексе будут открыты секции по занятию фигурным катанием, хоккеем и силовыми видами спорта.

Общая площадь нового спортивного комплекса достигает порядка 4,1 тыс. кв. м. В здании ледового дворца разместились ледовое поле, здесь расположены залы для спортивных секций по фигурному катанию и хоккею, зал для занятий силовой подготовкой, комфортабельные раздевалки, а также необходимые технические и административные комнаты. Причем ледовая арена сможет принимать до 500 зрителей. В строительство спортивного объекта было вложено около 330 млн рублей.

Также руководство нового ледового дворца получило денежный сертификат на 1 млн рублей от губернатора Башкортостана Радия Хабирова, который посетил спортивный комплекс в ходе своего рабочего визита в Ишимбайский район. Полученные денежные средства направят на приобретение спортивного оборудования.

Во время посещения комплекса глава Республики поздравил жителей с открытием ледового дворца, принял участие в товарищеском хоккейном матче между Правительством республики и администрацией Ишимбайского района и сообщил, что новый объект станет филиалом спортивной школы хоккейного клуба «Салават Юлаев».



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