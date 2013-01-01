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Новые требования Роспотребнадзора ставят под угрозу бизнес по доставке товаров и продуктов питания

Авг 6
Москва Центральный федеральный округ
Новые требования Роспотребнадзора ставят под угрозу бизнес по доставке товаров и продуктов питания


Из-за новых требований ведомства бизнес по доставке повседневных продуктов может оказаться в подвешенном состоянии. Как пишут «Известия» со ссылкой на АКИТ, документ соответствующего содержания, который ужесточает нормативы, уже готовится.

Один из пунктов документа запрещает перевозить, например, бытовую химию в автомобилях, которые перевозят из магазинов продукты питания. Наглядный пример: если в одном заказе есть колбаса и стиральный порошок, то его придется отправлять на разных транспортах. Представители отрасли подчеркивают, что в результате стоимость доставки может существенно вырасти в цене.

«Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ретейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки», — объяснил президент АКИТ Артем Соколов. Отметив, что на сегодняшний день цена доставки в России варьируется от 300 до 350 рублей.

Со своей стороны ретейлеры решили подготовить негативный отзыв на новый проект, в котором, по их убеждению, есть излишние требования. Документ отправили на имя главного санитарного врача Анны Поповой. Как заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, нововведения действительно вводят запрет на совместную перевозку продуктов питания и химикатов I и II классов опасности:

«При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки».

Чиновники настаивают: риск нарушения целостности упаковки во время перевозки всеми видами транспорта либо даже пешком увеличивается в несколько раз. Однако представители АКИТ заявляют: в документе нет никакого пункта про классы опасности химпродукции.

Плюс к этому, есть еще один важный момент: так называемые «высокоопасные вещества» строжайше запрещены к использованию техническим регламентом Таможенного союза, то есть, их вообще быть не должно в составе стиральных порошков и моющих средств.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко считает, что новые требования чрезмерны:

«И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учетом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке» — приводит слова эксперта Газета.ру.



 
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