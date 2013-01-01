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Новая структура – старые проблемы. Как в России изменилось поведение МСП

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
Новая структура – старые проблемы. Как в России изменилось поведение МСП


В течение одного года, в период с августа 2019 по август 2020 года, закрылось 1,16 млн российских малых и средних компаний. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщили представители ФНС. Как отмечается, данный показатель практически в два раза выше прошлогодней статистики. Однако при этом есть и другие данные: вместо закрытых компаний появилось около 870 тысяч новых МСП.

Антирекорд

За двенадцать месяцев зафиксирована ликвидация около 650 тысяч ИП и 506 тысяч компаний МСП (малые и средние предприятия). Как отмечают эксперты, периодизация не совпадает с календарной, поскольку налоговики подводят итоги по численности компаний именно в этом месяце.

Стоит отметить, что статистика по факту хуже предпринимательских ожиданий. Напомним, что в конце весны президент «Опоры России» Александр Калинин, оценивая ситуацию, сообщал об одном миллионе закрытых компаний. С данным прогнозом согласились в ТПП РФ и «Деловой России».

Однако, ситуация немного сглаживается другим фактом: в течение года было открыто порядка восьмисот предприятий. В частности, речь идет о 233 тысяч юридических лиц и 637 тысяч ИП. В общей сложности около 870 тысяч организаций. На сегодняшний день в реестре находится 5,6 млн субъектов МСП.

То есть, по факту, количество «чистых закрытий» составило 280 тысяч компаний. И эти данные стали своего рода антирекордом за весь период публикации такой статистики с 2016 года.

ФАКТ №1: первую строчку в рейтинге так называемого антирекорда занимают Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. В течение года численность малых местных компаний сократилась на 70, 47 и 37 тыс. соответственно.

ФАКТ №2: Показатели чистого прироста продемонстрировал только Сибирский федеральный округ, где численность МСП выросла на 92 тысячи. Отметим, что все эти данные содержатся в Едином реестре ФНС.

Новая структура МСП

Стоит упомянуть еще об одном интересном факте. Согласно данным, предоставленным экспертами ФНС, в секторе малого и среднего бизнеса произошел ряд изменений. Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, сегодня ИП все чаще выбирают вариант перерегистрации в статус самозанятых. К концу июля в стране прошли регистрацию порядка 850 тысяч работающих на себя. Суммарный доход таких компаний составил порядка 110 млрд рублей. Также на пять процентов увеличилось и количество средних компаний.

ФАКТ №3: Замминистра также сообщила, что некоторые предприниматели выбирают формат НКО, таким образом не попадая в статистику по МСП.

Главные причины, по которым произошло массовое закрытие компаний, по словам Илюшниковой, связано с рядом причин. Среди них: проблемы с арендодателями, финансовые вопросы, связанные задержками из-за пандемии. Свою роль сыграло и падение покупательского спроса, а также новые предписания, выдвинутые Роспотребнадзором.



 
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