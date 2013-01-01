Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы
Новым директором гостиницы Центра международной торговли Москвы стала Елена Борисова. До этого назначения она совмещала позиции заместителя генерального менеджера и директора по продажам Crowne Plaza Moscow – World Trade Centre 5*, являющегося частью ЦМТ. Здесь, в самом большом отеле такой звездности в Москве, профессиональные навыки и опыт Елены помогли ей занять должность генерального менеджера. Работу в сфере гостеприимства она начинала с консьержа, поэтому досконально знает работу каждого сотрудника.
У Crowne Plaza Moscow WTC есть большое поле для реализации творческого потенциала команды, так как отель является частью единственного в своем роде многофункционального бизнес-комплекса России, включающий блок офисов и апартаментов, Конгресс-центр, рестораны и другие точки питания. Несомненно такая многоплановость нашей площадки позволила достойно работать во время пандемии. В планах у команды много новых, интересных и амбициозных проектов.
Я считаю необходимым углубиться в операционные процессы, «завязанные» на человеческом факторе, не теряя из виду стратегическое развитие, а также продолжить изучение и внедрение инноваций.
Большая ответственность управлять и работать с командой профессионалов такого уровня в знаковой для города площадке.
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