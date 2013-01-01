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Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы

Янв 24
ТПП РФ
Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы


Новым директором гостиницы Центра международной торговли Москвы стала Елена Борисова. До этого назначения она совмещала позиции заместителя генерального менеджера и директора по продажам Crowne Plaza Moscow – World Trade Centre 5*, являющегося частью ЦМТ. Здесь, в самом большом отеле такой звездности в Москве, профессиональные навыки и опыт Елены помогли ей занять должность генерального менеджера. Работу в сфере гостеприимства она начинала с консьержа, поэтому досконально знает работу каждого сотрудника.

- Я считаю важным добиваться поставленных целей, получая удовлетворение от рабочего процесса и результата - убеждена Елена Борисова. Назначение на позицию генерального менеджера пришлось на неоднозначный период для нашей индустрии, который мы расцениваем как время возможностей.

У Crowne Plaza Moscow WTC есть большое поле для реализации творческого потенциала команды, так как отель является частью единственного в своем роде многофункционального бизнес-комплекса России, включающий блок офисов и апартаментов, Конгресс-центр, рестораны и другие точки питания. Несомненно такая многоплановость нашей площадки позволила достойно работать во время пандемии. В планах у команды много новых, интересных и амбициозных проектов.

Я считаю необходимым углубиться в операционные процессы, «завязанные» на человеческом факторе, не теряя из виду стратегическое развитие, а также продолжить изучение и внедрение инноваций.

Большая ответственность управлять и работать с командой профессионалов такого уровня в знаковой для города площадке.

24 Янв 2021, ТПП РФ


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