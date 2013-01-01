На Ставрополье начали выпуск «световых пушек» для защиты полей от саранчи в режиме готовности к ЧС



В г. Михайловске Ставропольского края на базе завода «ЮТЭК» разработали и наладили производство мобильных установок с ультрафиолетовыми излучателями для борьбы с саранчой и другими летающими вредителями, из-за которых регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ ежегодно несут многомиллионные потери. Благодаря устройству можно избежать больших трат на борьбу с насекомыми.

Автономные «световые пушки» работают от автомобильных аккумуляторов, что позволяет оперативно устанавливать их в любой точке сельхозугодий. Излучаемый свет привлекает летающих паразитов, а разряд тока уничтожает их. Ультрафиолетовые лампы окружены металлической сеткой под небольшим напряжением, которого достаточно для нейтрализации вредителей.

В зависимости от типа модели аппарат способен обеспечить защиту сельскохозяйственных угодий на площади до 3 гектаров в дневное время суток и до 12 гектаров — в ночное.

Мощности предприятия позволяют выпускать до 45 таких излучателей различных модификаций в месяц. Возможно расширение производства в связи с режимом повышенной готовности к ЧС в связи с нашествием саранчи. Только в Дагестане сейчас 110 тыс. га земель нуждаются в защите от этого вредителя.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ