На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося



В Холмском районе Сахалинской области два рыбоводных завода «Доримп» и «Люблино» первыми приступили к заключительному этапу воспроизводства кеты, выпустив в островные реки 16 миллионов мальков. Всего в процессе воспроизводства ценных видов рыбы на Сахалине и Курилах задействовано 65 предприятий, которые заложили на инкубацию рекордное количество икры тихоокеанских лососей – 1,2 миллиарда. В этом году они выпустят не менее миллиарда мальков тихоокеанского лосося.

Ежегодный выпуск молоди положительно влияет на восстановление запасов ценных вид рыб в регионе. В островные реки тихоокеанские лососи возвращаются в среднем через 3-4 года.

Молодь кеты выпустят в естественную среду в течение мая-июня поэтапно, в ночное время, обеспечивая защиту от перегрева и нападения хищников. Перед выпуском в большое плавание молодь в обязательном порядке обследует комиссия на соответствие нормативам – по весу и размерам, позволяющим выживать и развиваться самостоятельно.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ